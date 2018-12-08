الكويت تدعم استقرار أسواق النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، أمس الجمعة، أن الكويت تدعم بقوة استقرار أسواق النفط، وتدعم جميع القرارات التي تتخذها منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، للمحافظة على استقرار الأسواق وضبط موازنة العرض والطلب.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل بدء الاجتماع الوزاري الخامس من نوعه للدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة، لمناقشة تطورات السوق النفطية، ومدى حاجة المنتجين إلى تعديل سقف الإنتاج من عدمه.

وأضاف الوزير الرشيدي، أن هناك آليات عدة للمحافظة على المخزون، مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة من يناير/كانون الثاني 2017 حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 كانت لدى «أوبك» القدرة على استيعاب أكثر من 30 مليون برميل للمحافظة على استقرار الأسواق.

وأعرب الوزير الرشيدي، عن اعتقاده القوي أن القرارات الأخيرة لمنظمة «أوبك» منذ الإعلان التاريخي لعام 2016 كانت ناجحة جداً، مشيراً إلى حرص «أوبك» على المحافظة على الاتفاق المبرم مع المنتجين من خارجها وتحديد مستوى للإنتاج.

من جهته، كشف وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، عن وجود عدة سيناريوهات خلال اجتماع «أوبك» الوزاري، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأوضح أن القرار النهائي سيتخذ في المجلس الوزاري المشترك الذي يضم وزراء نفط دول منتجة من خارج «أوبك» على غرار روسيا.

وأعرب الوزير العراقي، عن تفاؤله بالتوصل إلى قرار بالإجماع يراعي مصالح الجميع مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل دولة.

وأشار إلى ظروف العراق، لا سيما في ظل مكافحة الإرهاب، إضافة إلى النمو السكاني الكبير وغيرهما.

وأكد أن تدني الأسعار ليس في مصلحة العراق أو في مصلحة الدول الأعضاء الأخرى، مشيراً إلى أن الرقم الذي اعتمده العراق في الموازنة المالية لا يكفي، وهناك ما لا يقل عن 20% عجزاً في الموازنة في البلاد، خاصة أن احتياجات العراق أكبر من الموازنة المتوقعة للسنة المقبلة.