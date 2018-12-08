3.062 تريليون دولار الاحتياطي الأجنبي بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي، ليكون الصعود الأول في 4 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أمس الجمعة، أن إجمالي احتياطي ثاني أكبر اقتصاد حول العالم من النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 9 مليارات دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 3.062 تريليون دولار.

وتعتبر هذه أول زيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين منذ يوليو الماضي ومقارنة مع انخفاض قدره 33.93 مليار دولار في أكتوبر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي سوف يشهد انخفاضاً قدره 16 مليار دولار ليتراجع إلى 3.037 تريليون دولار.

وبنهاية نوفمبر الماضي، ارتفع حجم احتياطي الذهب لدى الصين إلى 72.122 مليار دولار مقارنة مع 71.968 مليار دولار المسجلة في نهاية أكتوبر السابق له.

وتعرض اليوان الصيني إلى ضغوط قوية هذا العام جراء عدة عوامل تتراوح بين الدولار القوي وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد، لكن مع ذلك سجلت عملة الصين مكاسب مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2% خلال نوفمبر لتكون أول زيادة شهرية منذ مارس الماضي بدعم تدخل البنوك الحكومية في البلاد فضلاً عن أنباء حول زيارة تجمع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.