وزير النفط الهندي يدعو «أوبك» لتذكر المستهلكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان أمس الجمعة إنه يأمل أن تأخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مصالح المستهلكين في الحسبان قبل أن تقرر خفض إنتاج النفط الخام.

كانت أوبك توصلت إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط الخميس لكنها تنتظر تعهداً من روسيا غير العضو في المنظمة قبل البت في الأحجام الدقيقة للخفض الهادف إلى رفع أسعار الخام. (رويترز)