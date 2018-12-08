شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا [توفر طاقة] جهاز اللاب توب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتعرض المستخدم في بعض الأحيان إلى فراغ شحنة بطارية جهاز اللاب توب عند إجراء الأعمال أثناء التنقل والتجول، ولا يتوفر في المكان مقبس كهربائي لإعادة شحن البطارية.

وفي مثل هذه المواقف يتعين على المستخدم التصرف بسرعة لتوفير تيار طوارئ من أجل إتمام العمل قبل توقف جهاز اللاب توب تماماً بسبب فراغ شحنة البطارية.

ومن أهم الإجراءات، التي يمكن اللجوء إليها في مثل هذه المواقف، الحد من درجة سطوع الشاشة، لأنها من أكثر التجهيزات استهلاكاً لشحنة البطارية، ويمكن ضبط درجة سطوع الشاشة بحيث تظل النصوص مقروءة، بالإضافة إلى ضرورة إطفاء إضاءة لوحة المفاتيح - في حال وجودها.

وينطبق الأمر نفسه على تقنيات الاتصال اللاسلكي مثل تقنية البلوتوث وشبكة WLAN اللاسلكية والاتصالات الهاتفية الجوالة، إذا لم تكن هذه التقنيات مطلوبة للعمل، بالإضافة إلى ضرورة فصل أجهزة "يو إس بي" الموصلة بجهاز اللاب توب وإغلاق البرامج غير الضرورية.