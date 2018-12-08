شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيا سوق واعدة وتمتلك فرص النمو الأكبر والابتكار وريادة الأعمال محفز للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المشاركون فى جلسة "استكمال وتسريع وتيرة النمو" خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى "افريقيا 2018" المقام فى مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة من 8-9 ديسمبر الجارى، على أن ريادة الأعمال فى إفريقيا مثيرة للاهتمام، حيث يتواجد بها العديد من اللاعبين الأجانب والمحليين مما يساعد على إضفاء الحيوية عليها، حيث ذهبت أكثر من 75% من جميع رؤوس الأموال المنفقة فى مجال التكنولوجيا إلى 3 بلدان فقط عام 2017، وهى جنوب افريقيا وكينيا ونيجيريا.

قالت شولا أكينلاند الرئيس التنفيذى والمؤسسة لشركة باى ستاك، إن السوق الإفريقية كبيرة وواعدة، وتنمو بشكل مستمر، موضحا أن القارة السمراء تحتاج إلى زيادة مستمرة فى مشروعات ريادة الأعمال فى ظل الهدوء الذى تشهده حاليا، ويجب أن تلعب المؤسسات الدولية دورا حيويا فى هذا المجال من خلال المساهمة فى توفير مزيدا من التمويلات للأفكار المبتكرة فى القارة السمراء إلى جانب تقديم الدعم الفنى واللوجيستى.

من جانبه قال طارق أسعد المؤسس والعضو المنتدب لشركة الجبرا كابيتال، إن المشروعات المبتكرة يجب أن تحتل مكانة كبيرة فى القارة السمراء خلال السنوات المقبلة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه ليس فقط القارة السمراء ولكن العالم، مطالبا بضرورة زيادة حجم الاستثمار فى الأفكار بالقارة السمراء للمساهمة فى تطويرها وتنميتها.

أوضح أن هناك العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار والواعدة فى القارة السمراء، ويعد قطاع اللوجستيات من أهم المجالات التى تحتاجها القارة السمراء فى السنوات القادمة والقادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة وجذب استثمارات كبيرة.

وقالت ايما واد سميث مفوض تجارى فى افريقيا لمؤسسة UK Trade، أن مؤسستها تعمل على إقامة علاقات فعالة بين افريقيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى إقامة علاقات وترابطات بين الشعوب، بهدف تحقيق فرص أوسع وتيسير بيئة الأعمال، والبحث الفرص الحقيقة لتمكين الشركات فى سوق العمل.

وأضافت أن الحكومة البريطانية تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث وقعت بالأمس اتفاقية استثمارية بقيمة 46 مليون جنيه، لدعم 6 مراكز لتدعيم المشروعات الصغيرة والريادية فى مصر، حيث بلغ إجمالى التمويل الموجه من المؤسسة للقارة الافريقية نحو 3,1 مليار جنيه استرلينى.

وأوضحت أن شركتها تقوم خلال الفترة الحالية بالتواصل مع كثير من الشركات والمستثمرين الأفارقة، خاصة فى مجال التكنولوجيا الزراعية والصحية من أجل توفير التمويلات المناسبة للمشروعات فى هذا المجال فى ظل احتياج افريقيا بشكل كبير لها للمساهم فى تطويرها وتنميتها.

ومن جانبها قالت ريبيكا إينونشونج المؤسس والرئيس التنفيذى لـApps Tech، إنها تعمل منذ 20 سنة فى مجال ريادة الأعمال، وتسعى لتحقيق نجاحات كافة الأفكار الريادية فى القارة الافريقية، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال فى أفريقيا صعبة وتحتوى على كثير من المعوقات مقارنة بقارات أخرى، كما أن هناك بعض حكومات الدول الإفريقية لا تدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

وأشارت إلى أن رؤوس الأموال تحركها دائما الفرصة الاستثمارية الأكثر ربحاً والأقل مخاطر، لذا ترى أن دور الحكومة فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبية والمحلية محدود للغاية.

وأضافت ريبيكا إينونشونج، أن بريطانيا تقدم الكثير من الدعم لرواد الاعمال الافارقة، من خلال برامج تم إنشاؤها خصيصا لريادة الأعمال الافريقية، حيث تقوم شركتها بتطوير رواد الاعمال وتنمية أفكارهم والمساهمة فى تطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه قال أوبى إيجيموفو رئيس قسم الابتكار فى شركة اسوكو انسيتس، أن هناك نحو 360 صفقة جديدة فى افريقيا بقيمة إجمالية 44 مليار دولار، أكثر من 50% منها موجه لقطاع البترول والغاز الطبيعى، كما أن 10 مليارات دولار تم تخصيصها لإنشاء مشروعات تكنولوجية.

وعلق محمد عبد العزيز المدير العام للبنك الإفريقى، على هذه الأرقام موضحاً أن هذه الصفقات مهمة للغاية، موضحا أنه على الرغم من ضعف نمو مختلف القطاعات خاصة قطاع ريادة الأعمال إلا أن السنوات القادمة سيكون هناك اهتمام أكبر بقطاع التكنولوجيا، لأنها الأكثر تأثيراً فى كافة القطاعات، مشيرا إلى أن الداعم الرئيسى لتحقيق هدف القارة فى التحول لاستخدام الطاقة النظيفة هى التكنولوجيا، كما أن نمو ريادة الأعمال لن يحدث إلا بالاستثمارات التكنولوجية الضخمة.

وقال لابد أن نعمل على تغير منظور الاستثمار فى القارة الافريقية، وان يكون لدينا ضمانات قوية تدعم جذب الاستثمارات الدولية.