خبراء اقتصاديون يطالبون بتعزيز بيئة الأعمال الإقليمية والتعاون العابر للحدود بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال الإقليمية بأفريقيا وتشجيع التعاون العابر للحدود وتوفير التمويل اللازم لمشروعات رواد شباب الأعمال الأفارقة، موجهين الشكر للحكومة المصرية على تنظيم يوم لرواد الأعمال الشباب الأفارقة بمدينة شرم الشيخ .

وأشار الخبراء - خلال الجلسة الافتتاحية ليوم رواد الأعمال الشباب الذى يعقد على هامش المنتدى الثالث للاستثمار بأفريقيا والذى بدأ أعماله تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت - إلى ضرورة تحقيق المساواة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بين الجنسين بالقارة الأفريقية، منوهين بأن مساهمة المرأة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال ما زالت ضعيفة.

وقال كريج وينج الخبير الدولي في مجال ريادة الأعمال إن الحكومات الأفريقية يجب عليها إزالة كافة العقبات التي تعترض مشروعات رواد الأعمال الشباب وخاصة التمويل والتسويق، داعيا المرأة الأفريقية إلى الدخول فى مجال التجارة الإلكترونية لزيادة أرباحها .

وأضاف وينج أن رواد الأعمال بأفريقيا والشرق الأوسط يجب أن يركزوا على الخدمات والمنتجات التي تلبى احتياجات المستهلكين بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين رواد الأعمال الشباب بالدول الأفريقية .

وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة ستدعم استثمارات رواد الأعمال بأفريقيا والعالم، مشددا على ضرورة توفير التمويل واستخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعى في مشروعات رواد الأعمال الأفارقة، داعيا إلى رسم خريطة لريادة الأعمال في أفريقيا خلال الأعوام القادمة وإيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجهها.

ومن جانبها، قالت كريستينا ساس رئيس مؤسسة أنديلا الأفريقية والخبيرة في مجال مشروعات ريادة الأعمال إن منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية سوف تنعكس بشكل إيجابي على مشروعات رواد الأعمال الشباب بالقارة، مشددة على أن مستقبل ريادة الأعمال بأفريقيا سوف يتوقف على تشجيع سكان دول القارة على استهلاك المنتجات الأفريقية الصنع، وإقامة شراكات بين رواد الأعمال الشباب وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم .

وفى السياق ذاته، أكدت فاطوما با المدير التنفيذي لمؤسسة جانجو والخبيرة في مجال ريادة الأعمال الأفريقية على أن الحكومات الأفريقية يجب عليها إقرار التشريعات اللازمة لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز جهود رواد الأعمال الشباب .

ومن جهة أخرى، استعرض المشاركون، في الجلسة الافتتاحية، عددا من قصص النجاح لمشروعات رواد الأعمال الشباب بالقارة الأفريقية، مشددين على أن تلك النماذج الناجحة تعزز التفاؤل بشأن دفع مشروعات رواد الأعمال الشباب الأفارقة إلى الأمام خلال الأعوام القادمة .