شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن عقود استثمارية جديدة للمنطقة الاقتصادية بمنتدى "إفريقيا 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة للتعاون الدائم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم السبت، عقدين لاستثمارات جديدة بالمنطقة، على هامش منتدى إفريقيا 2018، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تمثلت تفاصيل العقود الموقعة والتى ستنفذ بالعين السخنة وغرب بورسعيد، فى التالى:

1- العقد الأول، تم توقيعه مع شركة "نيو هورايزون تانك تيرمينال".

2- يتضمن هذا التعاقد، إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11.5 ألف متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد.

3- تتكون المحطة من 30 خزان بإجمالى سعه تخزينية 35 ألف طن، ليصل حجم التداول المتوقع إلى 300 ألف طن سنويا.

4- ينفذ المشروع على 3 مراحل.

5- تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 160 مليون جنيه.

6- يوفر هذا المشروع 70 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 400 فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل، وأعمال جمركية.

7- تختص المحطة المزمع إقامتها فى تداول المواد الكيميائية الصب.

8- أما العقد الثانى، فتم توقيعه مع شركة السويدى للتنمية الصناعية.

9- يتضمن هذا التعاقد تطوير 10 كيلو مترات مربعة بالمنطقة الصناعية للعين السخنة.

10- يتمثل هذا التطوير فى تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى تسويقها عالميا.

11- تبلغ تكلفة التطوير 10 مليارات جنيه.

12- تصل المدة التنفيذية للتطوير 10 سنوات.

13- يستهدف هذا المشروع جذب أيدى عاملة، تتجاوز 100 ألف عامل.