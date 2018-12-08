للمرة الثانية..السعودية تحذر من فرض حظر استيراد الجوافة المصرية

جمال صلاح الدين

أرسل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خطابا عاجلا للمصدرين الزراعيين حذرهم فيه من من فرض وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظرا على صادرات الجوافة المصرية في حال وصول أي شحنات مستقبلا مخالفة لاشتراطات السعودية.

وأكد المجلس في الخطاب الذي حصل صدى البلد على نسخه منه، وصل مكتب المجلس التصديري بالسعودية خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بورود شحنة جوافة مصرية بها نسب متبقيات مبيدات بنسب أعلى من المسموح بها.

وشدد المجلس على المصدرين، بضرورة الالتزام بالتصدير من المزارع السابق فحصها وتكويدها...