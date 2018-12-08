غلق باب الحجز لشقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى 15 ديسمبر

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى باب الحجز وسداد المقدمات لشقق الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى السبت المقبل الموافق ١٥ ديسمبر.

وطرحت وزارة الإسكان 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: (أكتوبر الجديدة –حدائق أكتوبر – العبور الجديدة –السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5%من قيمة الوحدة.

ويتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى(www.mff.gov.eg)

وبشأن أسلوب السداد، قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه.

وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، حيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

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