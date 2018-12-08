شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: بروتوكول تعاون مع "الأوقاف" لميكنة أعمال الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، فى شهر يناير المقبل، لميكنة الأعمال ورقمنة المستندات الخاصة بالأوقاف بما يسهل إجراءات حصر أراضيها.

وأوضح عمرو طلعت، فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته بمنتدى افريقيا 2018،اليوم السبت، أن الوزارة لم تحدد تكلفة المشروع حتى الآن، وتجرى تنسيق مع وزارة الأوقاف لتحديدها قبل توقيع البروتوكول.

وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة الاتصالات بتدريب الدعاة على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات، من خلال دورات تدريبية، حتى يكون دعاة الإسلام قادرون على التعاون مع لغة العصر والمستحدثات التكنولوجية.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لميكنة حزمة من الخدمات الحكومية خلال 18 شهرا، يتم تنفيذها تباعا.