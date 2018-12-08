تعرف على مواعيد تسليم وحدات "دار مصر" بالمرحلة الثانية بمدينة برج العرب الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر موقعها الرسمي عن مواعيد تسليم 168 وحدة سكنية (7 عمارات)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بدءً من يوم 6 يناير 2019، وحتى 14 يناير 2019. يتم تسليم العمارات أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)، بموقع 1، وعلى المواطن الفائز بالوحدة اتخاذ الإجراءات التالية لاستلام الوحدة: - التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة. - إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة. - التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: 1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك. 2- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة. 3- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان. 4- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك. 5- صورة إيصال سداد الوديعة. 6- صورة إيصال سداد آخر قسط.

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