اقتصاديون: إفريقيا سوق واعدة وتمتلك فرص النمو الأكبر

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة باىستاك شولا أكينلاند إن السوق الإفريقية كبيرة وواعدة وتنمو بشكل مستمر لذا فهى إلى حاجة زيادة مشروعات ريادة الأعمال في ظل الهدوء الذي تشهده حاليا.

جاء ذلك خلال جلسة “استكمال وتسريع وتيرة النمو” ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى “افريقيا 2018” المقام في مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 8-9 ديسمبر الجاري.

وأضاف أكينلاند أن المؤسسات الدولية تلعب دورا حيويا في هذا المجال من خلال المساهمة في توفير مزيدا من التمويلات للأفكار المبتكرة إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجيستي.

اتفق معه المؤسس والعضو المنتدب لشركة الجبرا كابيتال طارق أسعد موضحا أن المشروعات المبتكرة فى حاجة إلى أن تحتل مكانة كبيرة في القارة السمراء فضلا عن زيادة حجم الاستثمار في الأفكار من خلال المساهمة فى تطويرها وتنميتها.

من جانبها، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لـApps Tech ريبيكا إينونشونج إنها تعمل منذ 20 سنة في مجال ريادة الأعمال، وتسعى لتحقيق نجاحات كافة الأفكار الريادية في القارة الافريقية، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال في افريقيا صعبة وتحتوى على كثير من المعوقات مقارنة بقارات أخرى، كما ان هناك بعض حكومات الدول الإفريقية لا تدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

من جانبه قال أوبى إيجيموفو رئيس قسم الابتكار في شركة اسوكو انسيتس، إن هناك نحو 360 صفقة جديدة في افريقيا بقيمة إجمالية 44 مليار دولار، أكثر من 50% منها موجه لقطاع البترول والغاز الطبيعي، كما أن 10 مليارات دولار تم تخصيصها لإنشاء مشروعات تكنولوجية.

ونبه المدير العام للبنك الإفريقي محمد عبد العزيز إلى أن السنوات القادمة سيكون هناك اهتمام أكبر بقطاع التكنولوجيا، لأنها الأكثر تأثيراً في كافة القطاعات، قائلا: لابد أن نعمل على تغير منظور الاستثمار في القارة الافريقية، وان يكون لدينا ضمانات قوية تدعم جذب الاستثمارات الدولية.

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