إعلاميات أفارقة يطالبن بتغيير صورة المرأة الأفريقية في الإعلام

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أجمعت إعلاميات أفريقيات على أن تمكين المرأة في أفريقيا لن يتحقق دون تغيير الصورة الذهنية عن المرأة الأفريقية في الإعلام.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “وسائل الإعلام وتغيير شكل الخطاب” ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الاستثمار في أفريقيا “أفريقيا 2018” المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكدت مدير الاتصالات والشئون العامة بشركة جنرال إلكتريك أفريقيا باتريشيا أوبوزوا إن الصورة الذهنية للمرأة الافريقية فى الاعلام لا تساعدها على الوصول لأعلى المناصب.

وقالت إن تغيير الصورة الذهنية للمرأة يتطلب في المقام الأول تثقيف الرجال بأهمية دور المرأة وقدرتها على العمل في مختلف المجالات، معتبر أن المشكلة تكمن في عدم وجود مسار واضح لتغيير الصورة الذهنية عن المرأة في الإعلام في كثير من الدول الأفريقية.

وقالت الإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس تحرير أموال الغد إن المشاركة القوية للمرأة الأفريقية في العمل الإعلامي أمر ضروري حتى يتسنى لها طرح قضاياها وتغيير نظرة المجتمع لها وتثقيف الأجيال الجديدة بأهمية دور المرأة في تحقيق النمو والتقدم لوطنها.

من جانبها، دعت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة بيولا الابي للإعلام الإعلامية بيولا الابي، المرأة الأفريقية لمواصلة لعب دور بارز وهام في مجتمعاتها بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت المزيد من التغيرات الإيجابية في نظرة العديد من المجتمعات الأفريقية للسيدات وهو ما يظهر جلياً من خلال وجود العديد من النماذج الأفريقية الرائدة من السيدات.

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