مصر توقع منحتين مع الاتحاد الأوروبي لدعم قطاعي المياه والطاقة

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وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اليوم السبت، منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر وتعزيز الإصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد

المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة إجمالية 55.8 مليون يورو؛ وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع المنحتين .. حسبما أفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن المنحة الأولى المتعلقة بمصرف كيتشنر تبلغ 45.8 مليون يورو، وقد وقعها كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الاسكان لشؤون المرافق والسفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

وتهدف المنحة إلى تحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل, حيث ستتولى وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتنمية المحلية, والموارد المائية والري, تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو يشمل 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي, و148.3 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من ناحية أخرى .. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة, اتفاق تعزيز الإصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويهدف المشروع لدعم عمليات الاصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية في قطاعي المياه والطاقة المتجددة والمساهمة في تطوير إدارة واستخدام الموارد بالقطاعين موضوع المشروع من خلال رفع الكفاءات التشغيلية للشركاء المعنيين والمستفيدين, وستقوم وزارات الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع.

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