شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات لوفد موزمبيق: تسهيل الإجراءات والحركة أهم عوامل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكى السويدى و لجنة التعاون الإفريقى برئاسة الدكتور شريف الجبلى مع لقاء مع وفد دولة موزمبيق الذى تضمن كارلوس فورت مسكيتا وزير المواصلات والاتصالات ولورنسو سامبو مدير عام هيئة ترويج الاستثمار و التصدير وميجيل خوزيه متابل رئيس هيئة الموانى و السكك الحديد أكد الجبلى على أهمية تسهيل مهام رجال الصناعة والإعمال فيما يخص التنقل وتوافر المعلومات عن السوق الموزمبيقى وخاصة فى ضوء توافر نية من طرف الاتحاد القيام بعدد من الزيارات الاستكشافية فى مختلف الدول الافريقية خلال عام 2019.

وفى هذا الصدد، أكد الوزير مسكيتا أن قوانين الدولة وخاصة قانون الاستثمار يفتحان افاق التعاون بين البلدين وخاصة فى ضوء احتياج موزمبيق للخبرات المصرية فى كافة المجالات والتى تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعى والبنية التحتية والطاقة بكافة انواعها..الماء (بناء مزيد من السدود الصغيرة)، الرياح، الشمسية والفحم. فموزمبيق ترغب فى أن تصبح الموزع الرئيسى للطاقة فى منطقتها. وكذلك صناعة الأسمدة.

و أشار إلى الاحتياج إلى خبرة مصر فى مجال السياحة حيث أنها تمتلك حوالى 3000 كم من الشواطئ.

و من دوره اشاد شريف الجبلى بالمعلومات الوافية التى تلقاها وفد الاتحاد وكذلك الرد على استفسارات جميع الاعضاء مؤكدا أن زيارة موزمبيق ستكون فى خلال الربع الاول من عام ٢٠١٩.

جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يشارك بوفد يرأسه المهندس محمد زكى السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية ويضم أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد هم: محمد البهى عضو هيئة المكتب ومجلس الإدارة وهشام أبو العز و محمد سرج وغادة الجنزورى ولفيف من رؤساء الغرف الصناعية وعلى رأسهم شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الافريقى بالاتحاد وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ونائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والورق و خالد أبو المكارم وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك بالغرفة و رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة و ماجد جورج نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و ماجد المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة مانافارما ومجدى الوليلى عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ونائب رئيس شعبة المصدرون بالإتحاد و محى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و عمرو ممدوح نائب رئيس شركة جلاكسوسميث لمصر وشمال أفريقيا.