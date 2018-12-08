البنك الدولي يتوقع تحويلات مالية قياسية الى الدول الفقيرة في 2018

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل يبدل ريالات إيرانية مقابل الدولار في مكتب صرافة في طهران في 8 اغسطس 2018

أفاد تقرير للبنك الدولي صدر السبت، أن التحويلات المالية التي تشكل مصدرا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة، شهدت ارتفاعا سريعا هذه السنة، ومن المتوقع ان تسجل رقما قياسيا.

ومن المتوقع أن يزداد حجم الأموال المرسلة الى البلدان النامية 10،8% هذه السنة، ليبلغ 528 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي أن "هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7،8% سجل في 2017".

وبالاجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات الى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة الى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10،3%.

وتدفقت التحويلات المالية الى كل المناطق، ولكن خصوصا الى اوروبا وآسيا الوسطى (20%)، وكذلك الى جنوب آسيا (+13،5%)، ثم إفريقيا جنوب الصحراء (+9،8%) والشرق الأوسط وشمال افريقيا (+9،1%) واميركا اللاتينية وجزر الكاريبي (+9،3%) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (+6،6%).

واوضح البنك الدولي أن ازدياد هذه التحويلات المالية مرتبط مباشرة بمتانة الاقتصاد وفرص العمل في الولايات المتحدة، وبانتعاش في بلدان الخليج.

والهند واحد من ابرز البلدان التي حولت عليها هذه الأموال، مع اجمالي 80 مليار دولار، تلتها الصين (67 مليارا) والمكسيك والفيليبين (34 مليارا لكل منهما) ثم مصر (26 مليارا).