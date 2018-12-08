شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: 6 مليارات جنيه إيرادات مصر الجمركية فى نوفمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم السبت، إن حجم الإيرادات الجمركية، التى تحققت خلال شهر نوفمبر 2018، ارتفعت إلى نحو 6 مليارات جنيه، بنسبة 243% عن المستهدف، مؤكدًا أنه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2018، أى مدة 5 أشهر، تم تحقيق نسبة زيادة فى الحصيلة الجمركية 149% من المستهدف، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 110% عن المستهدف فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وأضاف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى السنة المالية الحالية 2018 – 2019 تقدر بنحو 45 مليار جنيه، بزيادة 24%، عن المستهدف فى السنة المالية الماضية 2017 – 2018 والذى يقدر بنحو 36 مليار جنيه.

وأكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تطبيق الاتفاقيات الجمركية، وتنفيذ الإجراءات لتطوير وإحكام الرقابة على جمارك بورسعيد، وإحكام وتفعيل دور أجهزة الرقابة ومكافحة التهرب الجمركى مثل المكافحة والأمن والتفتيش، والذى من شأنه أن يتم تحقيق الحصيلة الجمركية المستهدفة وبزيادة ملحوظة تمت خلال الـ5 شهور الأولى من السنة المالية الحالية.