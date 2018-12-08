شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المرأة ذات ارتباط وثيق بمجال الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن استراتيجية الوزارة فى مجال الحفاظ على البيئة ترتكز على عدة محاور ممثلة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير مناخ داعم لتنمية مهارات الشباب والمرأة بالإضافة إلى ربط تلك العوامل بالالتزامات الدولية لدى مصر.

وأشارت خلال جلسة "السياسات المنظمة لقيادة المرأة" خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى "إفريقيا 2018" المقام فى مدينة شرم الشيخ اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فى الفترة من 8- 9 ديسمبر الجارى إلى أن المرأة تتمتع بدور فى غاية الأهمية وذات ارتباط وثيق الصلة بمجال الحفاظ على البيئة، الأمر الذى يتطلب العمل على دعم وتنمية دور المرأة بصفة مستمرة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه على الرغم من نجاح أفريقيا خلال الفترة الماضية من زيادة المقاعد البرلمانية النسائية، بالإضافة إلى ربط الموارد الطبيعية بالبيئة، إلا أن متطلبات المرحلة الحالية تحتاج إلى المزيد نحو تعزيز ودعم ذلك الدور بصفة مستمرة.

وأكدت على أن نجاح المرأة فى المناصب القيادية فى الأسواق الأفريقية يعد محور فى غاية الأهمية لضمان وتحقيق التنمية المستدامة.