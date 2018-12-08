شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" توقع عقود استثمارية فى العين السخنة وغرب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى توقيع عقود استثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات يتم إقامتها فى العين السخنة وغرب بورسعيد.

ووقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم عقدين على هامش منتدى إفريقيا 2018، لتأتى هذه العقود نتيجة التعاون الدائم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأكد الفريق مهاب مميش، على أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومى المصرى وكذلك الاقتصاد العالمى، كما أنه يساهم فى توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد والذى يعتبر أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب المستثمرين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن مشروع التنمية فى منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذى من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستى وصناعى عالمى.

وشهدت مراسم التوقيع للعقد الأول مع "نيو هورايزون تانك تيرمينال" المتضمن مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11500 متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، حيث تتكون المحطة من عدد 30 خزانا بإجمالى سعه تخزينية 35 ألف طن تقسم على ثلاث مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 160 مليون جنيه ويوفر المشروع عدد 70 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 400 فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل، وأعمال جمركية، كما أن المحطة المزمع إقامتها تختص فى تداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة تبلغ 35 ألف طن ليصل حجم التدأول المتوقع إلى 300 ألف طن سنويا.

من جانبه، قال المهندس ماجد شفيق رئيس مجلس إدارة نيو هورايزون تانك تيرمينال بأن الشركة هى شركة مساهمة برأس مال 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع سوف يكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المحلى، وزيادة حجم الصادرات وتخفيض تكلفة الاستيراد للخامات غير المنتجة محليا.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن العقود الموقعة نتيجة التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال خطة عمل لتشجيع الاستثمار فى المنطقة من خلال تبنى سياسات تسهم فى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب.

أما العقد الثانى بين المنطقة الاقتصادية وشركة السويدى للتنمية الصناعية فى منطقة العين السخنة يتضمن عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية.

و يهدف المشروع إلى تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق بالإضافة إلى تسويقها عالميا من اجل جذب الاستثمار الصناعى المحلى والعالمى للمنطقة الاقتصادية ولمصر بصفة عامة،وتبلغ تكلفة التطوير 10 مليارات جنيه بإجمالى مدة تطوير وتنمية 10 سنوات كما يستهدف جذب أيدى عاملة يتجاوز مائه ألف عامل.























