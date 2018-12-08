شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس النيجر: قطعنا خطوات إيجابية فى مسار تمكين المرأة بمناصب حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسة "السياسات المنظمة لقيادة المرأة" خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى "إفريقيا 2018" المقام في مدينة شرم الشيخ اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، فى الفترة من 8- 9 ديسمبر الجارى العديد من المشاركات.

استعرضت أيساتا إيسوفو سيدة النيجر الأولى، تجربة بلادها لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن بلادها قطعت خطوات كبيرة فى مسار دعم تمكين المرأة وتحفيزها، حيث تم صياغة قانون ينظم لعمل "كوتا" محددة لها فى المشاركة بالبرلمان هناك بنسبة 15%.

وأضافت أن تلك النسبة تعد بسيطة ولكنها مجرد بداية لمزيداً من التمكين للمرأة لما لها من دور هام في خطط التنمية المستدامة للنيجر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت أيساتا إيسوفو، إلى أن بلادها تمتلك حالياً العديد من المنظمات النسائية وكذلك الكوادر النسائية في الأحزاب السياسية وهو الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً خاصة وأن الفترات الماضية كانت تشهد عزوف المرأة عن المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.

بدورها أكدت شليشي كابويبوي، الأمين العام لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)، إن استراتيجية عمل المنظمة ترتكز بشكل كبير على حل مشكلات المرأة ودمجها اجتماعيا وكذلك تمكينها من المشاركة بفاعلية في كافة القضايا الاقتصادية والسياسية.

أضافت أن المرأة تمثل نحو 50% من السكان داخل القارة الإفريقية، فيما لا يتجاوز نسبة مشاركتهن في صناعة القرار وتولي المناصب القيادية عن 20% ، وهو الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود لتقليص هذه الفجوة.

وأكدت على أن المرأة الأفريقية تحتاج لعمل "كوتا" محددة لها في المناصب القيادية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية شريطة أن يكون ذلك للسيدات اللاتي يمتلكن المهارات والقدرات التي تؤهلن لتقلد هذه المناصب.