شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد الغرف العربية يدعو شركات عالمية لضخ استثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية بضرورة أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى علاقة استراتيجية قائمة على الشراكة التجارية والاقتصادية وليست على تبادل السلع والخدمات فقط .

ودعا الشركات العالمية للاستثمار فى الدول العربية وخاصة مصر التى انطلقت فى معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة على الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا والتى اصبحت جاهزة ولديها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الاموال التى تنشد فرص استثمارية أمنة وأسواق واعدة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 40 عاما على انشاء الغرفة العربية البلجيكية التابعة لاتحاد الغرف العربية وذلك فى بروكسل الذى شهدته البرنسيسة استريد ابنة ملك بلجيكا ووليه العهد ووزير خارجية بلجيكا والسفراء العرب والاجانب ورجال الاعمال ببلجيكا

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص فى الدول العربية والأوربية لأن القطاع الخاص هو قاطرة النمو المستدامة والذى من شأنه أن يسهم فى إطلاق الطاقات الإنتاجية والقدرات الإبداعية والتوظيف الأمثل للتطورات التقنية، وهذا التفاعل سوف يعمل على فتح الأسواق واجتذاب الاستثمارات مما يساهم فى إرساء وتطوير الشراكة التكاملية بين الدول العربية من جهة والاتحاد الاوروبى ودول العالم من جهة أخرى.