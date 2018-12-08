شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو الاستثمار: منطقة نويبع الحرة تستهدف جذب 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنطقة الحرة فى نويبع الأولى فى سيناء والأولى فى مصر من 14 سنة، والأكبر فى شمال أفريقيا.

وأضاف خلال جلسة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المنطقة التى تعد من مناطق الجيل الرابع ، ستجذب استثمارات بنحو 3 مليارات دولار، لا سيما أنها بجوار ميناء نويبع مباشرة، وستساهم بمليار دولار سنويا فى الناتج المحلى، وتوفر فرص عمل لما بين 30 إلى 40 الف عامل على مدار 5 سنوات فى المنطقة .

ووجه عادل الشكر لوزيرة الاستثمار على دعم المناطق الحرة ،لافتا انه أيضا سيكون بجانب المنطقة مركز خدمات المستثمرين فى شرم الشيخ ويقام على مساحة 2500 متر، وسيكون فيه مركز لدعم المرأة واخر لدعم ريادة الأعمال وهدفه تسهيل مهمة المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات والتراخيص بجنوب سيناء.