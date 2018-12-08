شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 08 - 13 من ديسمبر الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت لمناقشة بعض المسائل الاعتيادية التي ليس لها تأثير على سعر السهم.

وينعقد غدا الأحد مجلس إدارة شركة دبي للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي للاطلاع على سير أعمال الشركة حتى 30 نوفمبر 2018، ومجلس إدارة البنك التجاري الدولي المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة وإقرار موازنة البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأما يوم الإثنينن الموافق 10 ديسمبر الجاري، فينعقد مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة، ويناقش مجلس إدارة شركة دار التكافل ميزانية عام 2019.

وفي ذات اليوم أيضا، يناقش مجلس إدارة البنك العربي المتحد بنودا تتعلق بالأعمال وأمورا روتينية معتادة، ويعتمد مجلس إدارة فودكو القابضة الموازنة التقديرية لعام 2019، كما يطلع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على الموازنة التقديرية للشركة للأعوام 2019/ 2021 وإقرارها.

ويناقش مجلس إدارة شركة البحيرة للتأمين يومالإثنينن المقبل أرقام الميزانية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وفي ذات اليوم يناقش مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي الميزانية التقديرية لعام 2019.

كذلك يناقش مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمينتس المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 11 من ديسمبر الجاري مراجعة الميزانية المالية لعام 2019.

وينعقد مجلس إدارة بنك أبو ظبي التجاري المدرج بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر على سعر السهم.

ويوم الأربعاء القادم يناقش مجلس إدارة شركة دار التمويل المدرجة بسوق أبوظبي المالي مواضيع إدارية عامة.

فيما تناقش الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة يوم الخميس المقبل انتخاب عضو مجلس الإدارة وإعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.