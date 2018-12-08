شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: تحويلات مالية قياسية الى الدول الفقيرة في 2018 والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن يزداد حجم الأموال المرسلة الى البلدان النامية 10،8% هذه السنة، ليبلغ 528 مليار دولار.
وأوضح البنك الدولي أن "هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7،8% سجل في 2017".
وبالاجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات الى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة الى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10،3%.
وتدفقت التحويلات المالية الى كل المناطق، ولكن خصوصا الى اوروبا وآسيا الوسطى (20%)، وكذلك الى جنوب آسيا (+13،5%)، ثم إفريقيا جنوب الصحراء (+9،8%) والشرق الأوسط وشمال افريقيا (+9،1%) واميركا اللاتينية وجزر الكاريبي (+9،3%) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (+6،6%).
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