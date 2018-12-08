وزير التموين: غدًا إعادة من تأكدنا من صحة بياناته للبطاقات

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه من ليس لديه رقم قومى أو خطأ فى البيانات او الاسماء المكرره على أكثر من بطاقة وكذلك البطاقات التى بها عدد افراد غير متناسية مع عدد الأفراد المقيده بالفعل ببيانات حقيقية بالبطاقة.

وقال المصيلحى، إنه حرصًا على الحفاظ على حقوق أى مواطن تم فتح التطلمات من خلال مكاتب التموين وتم استقبال 40 ألف تظلم فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضى، ويتم مراجعة البيانات وبعد التأكد من صحتها يعود المواطن على بطاقته التموينية قائلا:” لن يضيع حق اى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء ومش هنعملها هوجة عرابى “

وأضاف وزير التموين، أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء لتحديث بيانتهم وتم عمل مناشدة طوال هذه الفترة من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر كما تم كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التى بها أخطاء فى بون صوف الخبز أو السلع المدعمة ومع ذلك قامت بفتح باب التظلم لأى شخص له حق فى الدعم ﻭأنه اعتبارا من غدا الأحد سيتم إضافة بعض ممن تقدم خلال الأسبوع الماضى وتم التأكد من صحة بياناتهم .

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