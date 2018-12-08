شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يلتقى وفد البنك الدولى فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية ،وفدا من ممثلي البنك الدولي ، على هامش فعاليات منتدي إفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عرض "معيط" أبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، كما عرض احتياجات مصر في دعم البرامج الاجتماعية وخصوصا تحسين منظومة قطاعي الصحة والتعليم والمعاشات، بما ينعكس في النهاية على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء رحب وفد البنك الدولى ،بما قامت به الحكومة مؤخرا من إجراءات، مؤكدين أن مجموعة البنك تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى .