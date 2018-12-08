شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين غرفتى"ملاحة بورسعيد" و"التجارة والصناعة اليونانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت بعثة غرفة الملاحة ببورسعيد برئاسة عادل اللمعى لقاءاتها باليونان خلال الزيارة التى نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى أثينا.

والتقى وفد الغرفة بأعضاء غرفة التجارية والصناعة اليونانية وعقد لقاءات ثنائية مع قطاعات المال والأعمال باليونان لتسويق المشروعات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد ومحور قناة السويس بحضور منال عبد التواب الملحق التجارى بالسفارة اليونانية بأثينا.

واستعرض عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الوفد المصرى فرص الاستثمار فى شرق بورسعيد وداخل المحافظة، مؤكدًا على جاهزية مصر للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الاجنبية خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الموحد والتشريعات والقوانين المهيأة لمناخ الأعمال فى مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية بعد المميزات التى قدمها القانون للمستثمرين.

كما استعرض اللمعى أعمال التطوير التى أجريت لميناءى شرق وغرب بورسعيد والتى تتيح اقامة مشروعات عالمية بهما.

ودعا رئيس غرفة ملاحة بورسعيد الجانب اليونانى لإعادة خطوط الملاحة اليونانية إلى الموانئ المصرية وخاصة ميناء بورسعيد.

من جانبه أكد تاسيلوس كاراكوس رئيس غرفة التجارة والصناعة فى اليونان، على أن الأجواء مهيأة لدفع حركة الاستثمار والتعاون بين مصر واليونان، مشددًا على أن شركات الملاحة اليونانية تجهز لعودةً الخطوط السياحية والتجارية للعمل مع ميناءى شرق وغرب بورسعيد فى اقرب وقت.

وفى ختام الجلسة وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين غرفتى ملاحة بورسعيد وغرفة التجارة والصناعة اليونانية يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات الفنية فى مجال الموانئ واللوجستيات وهو البروتوكول الثانى بعد الأول مع نادى اتحاد شركات الملاحة اليونانية.