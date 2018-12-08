شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع رواد 2030 يشارك فى قمة "رايز اب" الـ6 لريادة الأعمال والشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مشروع رواد2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى الاحتفال الذى تستضيفه اليوم كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمناسبة "يوم الابتكار السنوى" وذلك بحضور عدد من الشخصيات ورجال الأعمال والمبدعين.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن مشروع رواد 2030 سيقدم اليوم جائزة المركز الاول وقيمتها عشرون ألف جنيه لافضل مشروع مبتكر، مشيرة إلى الأهمية التى توليها الحكومة لتشجيع الابتكار والبحث العلمى باعتباره أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموى للدولة المصرية وفقاً لما حددته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، حيث تضمنت الاستراتيجية فى البعد الاقتصادى محوراً رئيسياً لتشجيع المعرفـة والابتكـار والبحـث العلمـي.

وأوضحت السعيد، أن الرؤية المستقبلية فى ذلك بأن تكون مصــر بحــــلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وانتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.

كما شارك مشروع رواد 2030 فى قمة "رايز اب" السادسة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، المنعقد بمقر الجامعة الامريكية بالتحرير القاهرة، والتى تستمر فعالياته لمدة ثلاث أيام بدءا من 7 وحتى 9 ديسمبر الحالي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وخبراء التكنولوجيا وإدارة الأعمال والمبدعين ورواد الأعمال.

من جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إلى أن قمة "رايز اب" هى أكبر قمة تهتم بريادة الأعمال فى الشرق الأوسط وتشجع القمة على الطموح والواقعية لدى الشباب، مضيفة أن القمة تشجع كذلك فكر ومجال ريادة الأعمال، وكيفية أن يكون الشباب من رواد الأعمال على دراية كاملة بالعوائق والفرص الموجودة فى مجتمعاتهم، مشيرة إلى إمكانية اكتساب الخبرات من خلال ما تقدمه القمة من مسابقات لعرض أفكار الشركات وورش العمل وفعاليات للمشاركة والتواصل.

أضافت مدير مشروع رواد 2030، أن مشاركة المشروع تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفى إطار الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التى تساهم فى تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال فى المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع.

وقالت غادة خليل، إن الطاقات الإبداعية لدى شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم فى تحسين الوضع الحالي، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من الخبراء من عدد من الشركات، وتركز فعاليات القمة على تجارب من أرض الواقع فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التى تواجه رواد الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على تلك التحديات.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.