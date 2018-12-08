أسعار الذهب ترتفع من جديد

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم السبت 8-12-2018 بصورة ملحوظة عقب ارتفاع جديد لسعر أوقية الذهب عالميا والتى ارتفعت قرابة 8 دولارات، لتصعد من 1242 دولارا إلى 1250 دولارا عالميا قبل أن تنخفض دولارين لتستقر عند 1248 دولارا.

ارتفاع سعر الذهب عالميا أدى إلى زيادة سعر الذهب فى مصر بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة المصرى 622 جنيها للجرام، ليصعد الذهب فى مصر لأعلى نقطة له منذ أكثر من شهر.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل...