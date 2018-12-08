وزير المالية يكشف موعد صرف مرتبات ديسمبر

كتب - أحمد يعقوب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن صرف رواتب العاملين بالدولة، لشهر ديسمبر 2018، آخر شهور العام، سيتم خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2018، مؤكدًا أن 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.
وأكد وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب...
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