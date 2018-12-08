شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 8-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ والبيض استقرار فى أسعارها اليوم السبت 8 ديسمبر، حيث سجل سعر كليو الفراخ 21.2 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 جنيها.

وسجلت أسعار البيض 30.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 36 الى 37 جنيها للكرتونة.