شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الاستثمار والاتصالات يشهدان توقيع مذكرة تفاهم باستثمارات 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم - مجموعة الاتصالات الرائدة فى أفريقيا- لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية فى ثلاثة مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثمارى فى مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالى.

كما وقع على مذكرة التفاهم المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، نيك روديك الرئيس التنفيذى لمجموعة ليكويد تليكوم، وذلك على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018".

ويشمل مجالات التعاون؛ شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز أفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لليكويد تليكوم للتعاون فى بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة فى أنحاء جمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. وستساهم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضى اللازمة لبناء مراكز البيانات. بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين فى المجالين الآخرين.

وتعتزم شركة ليكويد تليكوم الاستثمار بمبلغ 400 مليون دولار فى جميع تلك المشاريع المقرر تنفيذها وفقا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حيث شجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الاتصالات المصرى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أنه هذه الاتفاقية الاستثمارية بنحو 400 مليون دولار لضخ استثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن خلال منتدى أفريقيا 2018 سيتم تنظيم جلسة عن تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر حريصة على زيادة التعاون مع أفريقيا فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم أى إصلاحات فى هذا القطاع، معربة عن تطلعها لمزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، مضيفة أن المؤسسات الدولية حريصة على دعم التنمية من خلال دعم مشروعات القطاع الخاص، ومنهم البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التى تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الملائم لنمو الاستثمارات، مستعرضا أهم المقومات التى تتمتع بها مصر لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات الضخمة ومنها موقعها الجغرافى المتميز ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية بأراضيها.

وأشار طلعت، إلى أن مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ستساهم فى تنمية صناعة مراكز البيانات الضخمة من أجل توظيف ذلك الكم الهائل من البيانات؛ بما سيساعد على إيجاد فرص جديدة للشباب لخوض غمار علوم البيانات وتحليلاتها.

ومن جانبه علق نيك روديك الرئيس التنفيذى لمجموعة ليكويد تليكوم، قائلا إن التوسع فى انتشار العلامة التجارية لمراكز أفريقيا للبيانات فى شمال أفريقيا لأول مرة يدل على نيتنا للتواجد فى جميع الدول الأفريقية. ونشعر بالسعادة للشراكة مع المصرية للاتصالات لنقدم مراكز تقديم البيانات ذات المستوى العالمى فى مصر لنتمكن من استيعاب المتطلبات المتزايدة لمقدمى الخدمات السحابية العالمية ومقدمى الاتصالات والمؤسسات."

وأعرب المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عن سعادته بهذه الشراكة والتى ستوفر لكافة الأطراف المساهمة فى التحول الرقمى والنمو الاقتصادى لمصر، وأفريقيا والمنطقة. كما يعد هذا المشروع إضافة جديدة لنشاط الشركة المتنامى فى مراكز البيانات الذى سيمنح عملاء الشركة تجربة غير مسبوقة فى هذا المجال فى مصر.

هذا ومن المقرر أن يتم انشاء مركز بيانات عالمى فى القاهرة على أن يتم الإعلان عن باقى المواقع تباعًا، وسيتصل مركز البيانات فى مصر بمراكز البيانات الأخرى التابعة لشركة مراكز البيانات الأفريقية موفرًا لعملائها التواصل مع اكبر شبكة مراكز اتصالات فى أفريقيا، وسيساهم وجود المزيد من مراكز خدمات البيانات ومرافقها فى مصر فى دفع استراتيجية التحول الرقمى فى مصر، كما سيساهم فى جذب مقدمى الخدمات السحابية العالميين لاستضافة برامجهم السحابية العامة فى مصر.

الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر فى قلب العالم يوفر لمشغلى الاتصالات فى العالم الموقع المفضل لتقديم أدنى زمن انتقال وتقديم سعات عالمية كبيرة اضافة إلى أقصر ممرات الاتصالات وأكثرها كفاءة من أفريقيا إلى أوروبا، كما أثبتت الشركة المصرية للاتصالات على مدار السنوات الماضية ببنيتها التحتية المتطورة أنها الشريك المفضل للعديد من مشغلى الاتصالات فى العالم.

كما أن لشركة أفريقيا لمراكز البيانات سجل حافل فى مجال إنشاء مراكز رائدة للبيانات فى جميع أنحاء المنطقة كما تقدم خدمات لأكبر مقدمى الخدمات السحابية ومشغلى الاتصالات والمؤسسات، وتدير أحدث مراكز البيانات فى مناطق تجارية رئيسية مثل جوهانسبرج، كايب تاون، نيروبى،هراراى بمساحة إجمالية تبلغ حوالى 19.000 متر مربع و80 ميجا وات من الطاقة.







