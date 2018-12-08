شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم من مؤتمر "افريقيا 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة بالمرأة وريادة الأعمال، حيث تشمل أعمال الجلسة الأولى بعنوان "نمضى قدما"، يشارك فيها دافني نكوسي ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ، Kalagadi Manganese، و منى ذو الفقار ، رئيس ، المجموعة المالية هيرميس ، بينيتا ديوب ، مبعوثة الاتحاد الأفريقي الخاصة المعنية بالمرأة والسلام والأمن و فانيسا مونجار ، مديرة بالبنك الإفريقي للتنمية، ويراس الجلسة: ماجي كيجوزي ، رئيسة قسم الأعمال والمهن (BPW) كمبالا وسفارة SDG5

كما تشارك فى الجلسة نديي بينيتا ديوب ،لجنة الاتحاد الافريقي ،ومارجريت كيجوزي، من احدى الشركات ،وفانيسا مونجار من بنك التنمية الافريقي، كما يشهد المنتدى اجتماعات حول تعزيز النظم الإيكولوجية الإقليمية في أفريقيا: ،مسارات لتعزيز التعاون عبر الحدود.

وتطرح الاجتماعات العديد من التساؤلات حول اين نحن الان؟ المشهد البيئي الحالي في أفريقيا، ويتحدث فيها فيليب لو هويرو ، الرئيس التنفيذي ، مؤسسة التمويل الدولية ، مجموعة البنك الدولي ،و يسري حلمي ، مؤسس ، ITWorkx، يدير الجلسة إبراهيم شيخ ديونج ، مؤسس شركة ACT Africa.

أما الجلسة الافتتاحية تدور حول تقوية الأنظمة الإيكولوجية الإقليمية ،ويتحدث فيها الدكتور شهاب مرزبان ، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت فنتشرز ،و فاتوماتا با ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Janngo،و كريستينا ساس ، المؤسس المشارك والرئيس لأنديلا ،و فادي غندور ، رئيس مجلس الإدارة ،لومضة، ويدير الجلسة عصام شلوح ، الشريك المؤسس ، لسوجوبا .

وستعقد جلسة عبارة عن عصف ذهني لمناقشة القيود الرئيسية المتعلقة بالسياسة والتي يتعين معالجتها لتعزيز الابتكار الأكبر وزيادة التعاون وبيئة أكثر ملاءمة لرواد الأعمال.

وسيقدم أليخاندرو ألفاريز دي لا كمبا ، مديرالتدريب في الشرق الأوسط وأفريقيا ، مؤسسة التمويل الدولية ، مجموعة البنك الدولي عرضا تقديميا .

ويشارك في الجلسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ،ومحمد معييط ، وزير المالية،و سيرجيو بيمنتا ، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مؤسسة التمويل الدولية ، مجموعة البنك الدولى، والبروفيسور ستيفان ساموت ، أستاذ في جامعة كاليفورنيا ، كلية وارتون،جامعة بنسلفانيا ،وأندرو ألي، مدير غير تنفيذي فى بنك التنمية نيجيريا.