شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الخضار بسوق العبور اليوم السبت 8-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم السبت 8 ديسمبر ، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيها للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها ، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيها ، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيها.