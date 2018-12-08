شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الخضار بسوق العبور اليوم السبت 8-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم السبت 8 ديسمبر ، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيها للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها ، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيها ، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيها.
شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الخضار بسوق العبور اليوم السبت 8-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .