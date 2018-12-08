شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تعلن قائمة بـ100 شركة رائدة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، قائمة أفضل 100 شركة رائدة فى أفريقيا.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أن دعم الحكومة لريادة الأعمال هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم رواد الأعمال، ووصفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رؤساء الشركات الرائدة الملتحقة بالمبادرة بقادة مستقبل الاقتصاد الأفريقى.

وقال فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن مبادرة اختيار أفضل 100 شركة ناشئة فى أفريقيا، سيتبعها العديد من اتفاقيات التمويل والاستثمار من مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات لهذه الشركات، ما يمكنها من تسريع وتطوير إنتاجها.

وعرض رئيس مؤسسة التمويل الدولية الكتاب الأبيض لرواد الأعمال، الذى يتضمن أفضل التجارب والممارسات لضمان استدامة نجاح ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن أفريقيا قارة شابة بها العديد من الفرص، وأن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل دعمها للشركات الناشئة الناجحة فى القارة للتحول إلى شركات متوسطة ثم شركات كبرى ثم شركات عابرة للقارات.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دعم الدولة لريادة الأعمال لم يعد ترفا، ولذلك لا تدخر وزارة الاتصالات جهدا لدعم ريادة الأعمال.

وأضاف وزير الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات أن استراتيجية الوزارة لدعم ريادة الأعمال تعتمد على 3 ركائز، الركيزة الأولى هى شحذ المهارات عبر التدريب، وتنفيذ توجيهات الرئيس بتدريب الشباب، وتطبيق مبادرته لتدريب 10 ألاف شاب لصناعة الألعاب الرقمية، وإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية لإنتاج الألعاب الرقمية، للحصول على جزء من كعكة إيرادات شركات الألعاب الرقمية، التى تبلغ حوالى 20 مليار دولار سنويا، والركيزة الثانية هى خلق بيئة حاضنة للإبداع، وقد أقامت الوزارة 8 مجتمعات للإبداع فى الجامعات المصرية، تقوم بخلق منتج إبداعى يعتمد على التعاون بين رواد الأعمال والجامعات المصرية ووزارة الاتصالات، والركيزة الثالثة هى توفير التمويل لدعم ريادة الأعمال، وقد قامت الوزارة بالفعل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإنشاء فرع لمبادرة فكرتك شركتك خاص بشركات الاتصالات، واستقبلت الوزارة بالفعل 20 شركة يتم تقييم التمويل الذى تحتاجه لضمان تطور إنتاجها وحجم أعمالها.

وفى نهاية حفل إعلان أفضل 100 شركة رائدة بأفريقيا قام عدد من رواد الأعمال من كافة أرجاء القارة الأفريقية بعرض تجارب نجاحهم التى مكنتهم من الالتحاق بالمبادرة.