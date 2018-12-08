مصر وإيطاليا توقعان اتفاقًا بقيمة 45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، اليوم السبت، اتفاقًا لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو، على هامش منتدى “أفريقيا 2018” لدول تجمع الكوميسا.

ويهدف الاتفاق للمساهمة في دعم القطاع الخاص في مصر عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيستفيد منها رواد الأعمال والمؤسسات المصرية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم توجيه جزء من التمويل لتوفير مكونات في العملية الإنتاجية لبعض المشروعات.

وقالت الوزيرة إن الاتفاق سيسهم في دعم خطة الحكومة لتوفير مناخ جيد للقطاع الخاص يضمن تحقيق التنمية والنمو الشامل لهذا القطاع في مصر.

وأشارت إلى الدعم الدائم من إيطاليا لتمكين الشباب المصري سواء من خلال ضخ الاستثمارات أو تمويل البرامج التنموية.

وتحتل إيطاليا المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإيطالية في مصر 2.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة على 1100 شركة، وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل، بحسب الوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق سيُقدم خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، حيث تركز الخدمات المالية على تحفيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على دعم مشروعات الشباب والمرأة وريادة الأعمال من خلال الدخول مع الشباب في شراكة والاستفادة من الخبرات الإيطالية.

وقال السفير جامباولو كانتيني على قوة ومتانة الشراكة المصرية الإيطالية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكدًا استمرار التعاون بين البلدين لتوفير فرص العمل للشباب المصري.

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