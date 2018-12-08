إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الاحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الانشطة البحرية و الحركة الملاحية و انتظام الحركة الملاحية بموانى الهيئة .

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانىء بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

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