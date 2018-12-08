وزيرة الاستثمار: نتحرك لإنشاء محطات تحلية المياه بسيناء من أجل التنمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المياه محور رئيسى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدون مياه لا يمكن أن تحدث تنمية لأى محافظة بالدولة.

وأضافت نصر، خلال كلمة على هامش توقيع اتفاقية مع صندوق الكويت للتنمية بشرم الشيخ ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، أن الدول العربية كانت حريصة على دعم المشروع الطموح الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية شبه جزيرة سيناء، متابعة: “نحن نتحدث عن منطقة صناعية وزراعية واستثمارية ومساكن ومدارس”.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن كل المشروعات التى بصدد إنشائها فى سيناء تحتاج إلى المياه، لذلك تم التحرك لإنشاء محطة تحلية “بحر البقر” بالتعاون مع صندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى الإنمائى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى 4 محطات تحلية مياه أخرى، لخدمة عدد من المحافظات.

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