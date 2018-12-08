قطر للبترول تقول إنها استحوذت على حصة في مناطق تنقيب لإكسون موبيل في موزمبيق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار شركة قطر للبترول يظهر على المقر الرئيسي للشركة بالدوحة.

قالت شركة قطر للبترول في بيان يوم السبت إنها وقعت اتفاقا مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة قيمتها 10 بالمئة في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في موزمبيق.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ”لا شك أنّ هذا الاتفاق يشكل تطورا هاما بالنسبة لقطر للبترول حيث أنّه يمثل أول مساهماتنا في فرص النمو الواعدة في جمهورية موزمبيق“.

وبعد موافقة الجهات الحكومية المعنية في موزمبيق، ستكون الأطراف المشاركة في المناطق الثلاث هي إكسون موبيل بحصة 50 بالمئة والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بحصة تبلغ 20 بالمئة وشركة روسنفت بحصة 20 بالمئة وقطر للبترول بحصة تبلغ 10 بالمئة.