شكرا لقرائتكم خبر عن بنك القاهرة يعتزم فتح مكاتب تمثيل فى تنزانيا وكينيا وروسيا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس بنك القاهرة طارق فايد، إن البنك يعتزم خلال الفترة المقبلة فتح مكتبى تمثيل له في تنزانيا وكينيا في إطار خطة توسع البنك في القارة الأفريقية ضمن استراتيجية الدولة المصرية للاهتمام بأفريقيا.

وأضاف فايد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ الذي بدأ اليوم السبت - أن البنك يرى أن السوق الأفريقية لها مستقبل كبير في الأعمال المصرفية وهو ما دفع البنك مؤخرا للاستحواذ على حصة أغلبية في أحد البنوك في دولة أوغندا تحت اسم بنك القاهرة الدولي ليكون نقطة انطلاق له في السوق المصرفية الأفريقية.

وأوضح أن البنك يعتزم أيضا فتح مكاتب تمثيل في روسيا والصين لتمويل عمليات التجارة والاستثمار، كما انتهى من الحصول على تراخيص فتح مكتب تمثيل له في دبي، ومن المتوقع أن يبدأ أعماله مطلع العام المقبل.

وحول خطة طرح أسهم البنك بالبورصة، أشار فايد إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع مؤسسات دولية ترغب في شراء حصة في البنك تقل عن 49%، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد وقت الطرح..وتوقع أن يحقق البنك أرباحا صافية بنهاية 2018 تصل إلى 5ر2 مليار جنيه.