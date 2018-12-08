شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: جاهزون لتطبيق صفر جمارك على السيارات.. ونشر التعليمات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم السبت، إن مصلحة الجمارك جاهزة لتطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، - تشمل 3 شرائح 10% فى 2012، و10% فى 2017، و10% فى 2018 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصلحة الجمارك سوف تتلقى قريبًا القرار الخاص بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" من وزير التجارة والصناعة، ويعقبه إصدار منشور من وزير المالية بالتعليمات التنفيذية، موجه إلى مصلحة الجمارك، وتقوم الأخيرة بدورها بنشره على المنافذ الجمركية، بأن يتم تحصيل صفر جمارك على السيارات وتحصيل ضريبة القيمة المضافة فقط، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدًا أن تطبيق قرار صفر جمارك على السيارات "الأوروبية"، اعتبارًا من 1 يناير 2019، متوقع أن تؤثر على الحصيلة الجمركية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى أى الفترة من يناير إلى يونيو 2019.