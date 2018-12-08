شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقا مع صندوق التنمية الكويتى بـ40 مليون دينار لتمويل محطات تحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم اتفاقيتين مع الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 40 مليون دينار .نحو 2.3 مليار جنيه مصرى .

تنقسم الاتفاقية الى جزأين، الجزء الأول عبارة عن قرض بقيمة 25 مليون دينار لإنشاء منظومة الصرف الصحي ببحر البقر، والجزء الثانى عبارة عن قرض بقيمة 15 مليون دينار لإنشاء 4 محطات تحلية بمحافظة جنوب سيناء، على أن تكون مهلة سداد القرض 6 سنوات على 38 قسط بفائدة 2%.

ومن جانبه أكد عبد الله خليل المصبيح المدير الاقليمى للدول العربية وإدارة العمليات بالصندوق أن اتفاقيتى الصندوق مع الحكومة المصرية اليوم تعد المتممة لبرامج دعم التنمية في مصر، والتي وصلت إلى 48 اتفاقية بقيمة مليار دولار.

كما أعلن الصندوق الكويتى للتنمية، خلال مشاركته بمنتدى أفريقيا 2018، توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة 57 مليون دولار مع دول مدغشقر وملاوى وساحل العاج.

وقال عبدالله خليل المدير الإقليمى للصندوق فى شمال أفريقيا، إن الاتفاقية الأولى ستوقع مع حكومة مدغشقر بقيمة 10 ملايين دولار، فيما ستوقع الثانية مع حكومة ملاوى ب17 مليون دولار،موضحا ان الاتفاقية الثالثة ستوقع مع حكومة ساحل العاج بقيمة 30 مليون دولار.

وأضاف أن الصندوق يستهدف المشاركة في مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية الفترة المقبلة.