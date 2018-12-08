بالفيديو .. بعد أزمة الأسعار .. هذا ما حدث في سوق السيارات بمدينة نصر

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

-ركود تام أصاب سوق السيارات المصري ، وذلك عقب الإعلان عن تطبيق إتفاقية الجات والتي بموجبها تلغى الجمارك على السيارات الأوربية ، والحديث عن هبوط أسعار السيارة قد يستدعي معرفة آثار عدد من الاتفاقيات، وأبرزها اتفاقية الجات والاتحاد الأوروبي، وهي المواثيق التي قد يكون لها تأثيرها الخاص على أسعار السيارات المستوردة في مصر، وهو الأمر الذي قد يُحدق حالة من الاهتزاز في أسعار الموديلات المستعملة في الأسواق بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.

رأى بعض المعنيين في شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الجات وهي إحدى أشهر اتفاقيات خفض الجمارك على مستوى العالم، ستكون كغيرها من أطر التعاون التي من الممكن أن يُعلق عليها البعض آمالا في خفض أسعار السيارات، إلا أن آثارها قد تأتي بعد سنوات عديدة.

وعلى الرغم من توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تسمح بتخفيض مستويات الجمارك على السيارات القادمة من الدول الأعضاء في اليورو بنسب تصل إلى صفر% للموديلات التي تمتلك محركات ذات سعة أقل من 1300 سي سي، فإن هذه النوعية من الاتفاقيات لا تخدم أسعار السيارات بشكل رئيسي، خاصة في الوقت الذي تعتمد فيه شركات السيارات على عوامل أخرى بخلاف السعة اللترية لتصنيف السيارة.

وفي إحدى جولات أحد المهتمين بأخبار سوق السيارات ، كشف عن حدوث ركود تام مما إستدعى بأحد البائعين النوم بجوار السيارة .

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