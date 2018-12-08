زيوت مقلدة تعطل ماكينات سيارات بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت زيوت مقلدة في أعطال عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة بعد تغيير زيوت الماكينة في بناشر عدة، مما استدعى تدخل فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، إذ أحال فرع وزارة التجارة والاستثمار شكاوى المتضررين إلى رئيس طائفة ميكانيكا السيارات بمكة المكرمة عصام خليفة من أجل الكشف على الماكينات وتحديد العطل وسببه وهل هو ناتج من تغيير الزيت في البنشر أو عن سبب آخر.

وأفادت المعلومات بأن رئيس طائفة ميكانيكا السيارات وبعد الكشف على ماكينات السيارات المتضررة تبين أن الزيت الذي تم تغييره في الماكينات مقلد وغير أصلي وتسبب بشكل مباشر في تعطيل ماكينات هذه السيارات وإتلافها.

ووفقا للمعلومات فإن موديلات المركبات المعطلة تتراوح من 2013 وحتى 2017.

وأضافت المعلومات أن رئيس الطائفة وبطلب من فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة قام بتقدير قيمة إصلاح الأعطال الناتجة عن تغيير الزيت لجميع السيارات المتضررة، ورفع ذلك لفرع وزارة التجارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورجحت المعلومات أسباب انتشار الزيوت المغشوشة في بناشر عدة في العاصمة المقدسة إلى موزعي الزيوت غير المعتمدين والقائمين على محلات البناشر الذين يرغبون في الكسب السريع دون مراعاة لأمانة المهنة عبر شراء زيوت مغشوشة بأثمان بخسة وغش أصحاب السيارات والتسبب في إتلاف مركباتهم.

من جهة أخرى ضبطت فرق التفتيش بفرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة بحسب بيان لها كمية من الزيوت غير المطابقة للمواصفات في أحد البناشر وقامت بإغلاقه وفرض غرامة مالية بحقه ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والتشهير به في وسائل الإعلام.