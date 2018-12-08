شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 8-12-2018 واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 8-12-2018 ،اليوم السبت حيث سجل سعر العملة الأمريكية الدولار بالبنك الأهلى 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار سعر الدولار ”الخليج 365” ينشر أسعار الدولار فى مصر طبقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة قياسا على سعر أمس وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

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