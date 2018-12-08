شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 622 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم السبت 8-12-2018 بصورة ملحوظة عقب ارتفاع جديد لسعر أوقية الذهب عالميا والتى ارتفعت قرابة 8 دولارات، لتصعد من 1242 دولارا إلى 1250 دولارا عالميا قبل أن تنخفض دولارين لتستقر عند 1248 دولارا.

ارتفاع سعر الذهب عالميا أدى إلى زيادة سعر الذهب فى مصر بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة المصرى 622 جنيها للجرام، ليصعد الذهب فى مصر لأعلى نقطة له منذ أكثر من شهر.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيها

سعر أوقية الذهب : 1248 دولارا

أسعار الذهب فى مصر تتأثر بصورة مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، ويرتبط سعر الذهب العالمى بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات .

سعر الذهب فى مصر ربما يشهد بعض التفاوت الطفيف بقيم تترواح ما بين جنيه إلى جنيهين من تاجر إلى آخر، لكن سعر مصنعية الذهب تشهد تفاوتا ملحوظا وترتفع جدا فى أطقم الذهب الكاملة.