شكرا لقرائتكم خبر عن عدد سكان مصر يقترب من تسجيل 98 مليون نسمة فى الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب الساعة السكانية من تسجيل 98 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل، حيث يبلغ العدد الآن 97.980 مليون نسمة، بزيادة نحو مليون نسمة بعد مرور 6 أشهر فقط على الوصول إلى 97 مليون نسمة، والذى سجلته الساعة السكانية فى 5 يونيو الماضى، ومن المقرر أن يصل إلى 98 مليون نسمة الأسبوع المقبل.

القضية السكانية فى مصر، تعد قضية محورية فى التوجه التنموى للدولة، والذى يرتكز فى الأساس على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، ولكن بالرغم من جهود الدولة لمواجهتها، إلا إنها لا تزال فى تزايد مستمر خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2008، ومعدلات الإنجاب تخطت 2 مليون مولود، مرتفعة لأكثر من 2.5 مليون مولود سنوياً ابتداءً من عام 2012، إلى أن وصلت الآن لنحو 2.7 مليون مولود، وتمثل هذه الزيادة المتواصلة فى أعداد المواليد سنوياً المزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان، التى وضعتها الحكومة، تسعى الدولة لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها خفض معدلات الزيادة السكانية وإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى والسكانى، وذلك بحسب ما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة لها.

وفى السياق ذاته، أوضحت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة فى أعداد السكان لازال الذكور بها تفوق الإناث، حيث تمثل نسبة الذكور 51.6% من إجمالى عدد السكان، مقابل 48.4% للإناث.