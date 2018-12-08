شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تروج لمشروعات الاستثمار فى موانئ بورسعيد باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءات عديدة خلال زيارة ورحلة عمل إلى العاصمة اليونانية أثينا فى الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجارى، للترويج للاستثمارات بموانئ بورسعيد على المستثمرين باليونان.

وعقد وفد جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع غرفة الملاحة ببورسعيد برئاسة عادل اللمعى، لقاء مع المسؤولين بميناء بيريوس اليونانى بحضور منال عبد التواب الملحق التجارى بالسفارة المصرية باليونان وأعضاء مجلس ادارة الغرفة.

وأكد اللمعى، خلال اللقاء على أهمية ميناءى شرق وغرب بورسعيد ومشروع التطوير الكبير بميناء شرق مما يفتح المجال أمام تعاون فنى ولوجستى بين موانئ بورسعيد وميناء بيريوس باعتبارهما من أكبر وأهم الموانئ فى حوض البحر المتوسط ، مشددا على أهمية فتح المجال أمام تبادل الخبرات والزيارات بين المسؤولين عن الموانى والنقل البحرى من الجانبين فى ظل الافتتاح المنتظر لمشروعات منطقة شرق بورسعيد.

ورحب اللمعى باسم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، باستقبال الاستثمارات اليونانية ورجال الأعمال لإقامة مشروعات ببورسعيد، وقدم اللمعى درع غرفة الملاحة لتوكاس فالديس ، المدير التنفيذى لميناء بيريوس والذى قدم هدية تذكارية لغرفة ملاحة بورسعيد ، وشملت الزيارة جولة داخل ميناء بيريوس لمدة نصف ساعة للتعرف على الأنشطة المتعددة والخدمات التى يقدمها الميناء لخطوط الملاحة العالمية.

وفى لقاء ثانى، وجه عادل اللمعى، الدعوة لرئيس وأعضاء نادى شركات الملاحة باليونان، لزيارة بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير التى تمت فى مينائى شرق وغرب بورسعيد من أجل إعادة الخطوط الملاحية الغائبة بين البلدين وعلى رأسها خطوط سفن الركاب وناقلات السيارات والبضائع العامة.

وأكد اللمعى، حرص المسئولين فى مصر على دعم التعاون مع الجانب اليونانى واستغلال الخبرات الكبيرة لدى البلدين فى مجال الملاحة لتنمية وتعظيم هذه القدرات لما فيه المصلحة المشتركة، وعرض اللمعى تأسيس اتحاد ملاحى مشترك بين البلدين من خلال بروتوكول يتم إعداده لتفعيل الأنشطة المختلفة بما فيها التدريب والتعليم المتخصص فى مجال الملاحة والموانئ .

ومن جانبه أكد جورج نيكولاس، رئيس نادى شركات الملاحة اليونانية، على عمق العلاقات المصرية اليونانية ، وضرورة استغلال هذا الأمر لفتح مجال التعاون بين الجانبين من خلال اقتراح الاتحاد الملاحى المشترك والذى يتيح الفرصة أمام 582 شركة ملاحة يونانية أن تكون إضافة للعمل الملاحى فى موانى بورسعيد ومصر، ونفس الحال لشركات الملاحة المصرية مع الموانئ اليونانية، وسيكون تحقيق ذلك خطوة غير مسبوقة فى حوض البحر المتوسط ويجعل من بورسعيد بوابة للتبادل التجارى بين أوروبا وافريقيا .

وكانت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة عادل اللمعى ، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى ، ومكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية باليونان، قد أعلنت عن تنظيم زيارة لأثينا فى الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجارى ، وضم الوفد أعضاء من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وأعضاء الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد بجانب أعضاء من لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.