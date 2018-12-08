"مصر لريادة الأعمال": توطيد العلاقات مع شباب إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شهاب مرزبان رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، أن منتدى استثمار إفريقيا ٢٠١٨ فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات مع شباب القارة، وخاصة فى مجال ريادة الأعمال. وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجال ريادة الأعمال يشهد توسعا كبيرا فى مصر منذ قيام الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق مبادرة فكرتك شركتك منذ نحو عام تقريبا. وأشار أن المبادرة باتت منتشرة بشكل كبير بعد التنسيق مع كل الوزارات ،بجانب دخول العديد من شركات القطاع الخاص فى المشروعات التى يطرحها الشباب ،ولا سيما إننا نقوم بتدريبهم ،حيث تم تدريب ٢٥٠ من بين ١٧٥٠ شابا جارى تدريبهم.

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