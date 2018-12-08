شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم و الإ‘دارة" يناقش تنفيذ العاصمة الجديدة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة الأحد القادم، ندوة حول إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بالقاعة الكبرى بمركز إعداد القادة الحكومى.

ويحضر الندوة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور صفوت الشيخ رئيس جمعيات التنمية المحلية و المهندس حسين صبور و الدكتور صديق عفيفي.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وتكليفها باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد للانتقال المرن للمقر الجديد.

وأسند رئيس الجهاز إلى اللجنة مهمة وضع تصور شامل لاحتياجات مبنى الجهاز الجديد، من أجل ضمان نجاح عملية الانتقال، على أن تتضمن محاور خطة النقل محور الخدمات المالية والإدارية، ومحور نظم المعلومات وهو المتعلق بأعمال البنية التكنولوجية للمبني، ومحور الموارد البشرية والخاص بالأمور المتعلقة بالعاملين من حيث أعدادهم ومسمياتهم الوظيفية وملفاتهم.

يذكر أن وفدا من قيادات الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قام بزيارة لمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية نهاية الشهر الماضي، واستمعوا لشرح تفصيلي من المهندسين العاملين بالموقع عن المبنى، حيث يتكون من 7 أدوار يخدمهم 2 "بدروم" كساحة لانتظار السيارات، وتم تصميمه بشكل يراعى مرونة العمل الحكومي مدعوما بأحدث الوسائل التكنولوجية.